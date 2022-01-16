محافظ أسوان يفتتح مدرسة المنار الرسمية للغات بتكلفة 8.5 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح

إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدرسة المنار الرسمية للغات إنجليزى بوسط المدينة والتي تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الإحلال الكلى لها بتكلفة 8.5 مليون جنيه وتضم 4 أدوار ، بجانب الدور الأرضى لتستوعب 24 فصل دراسى لمراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى.

وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وعبد الكريم لطفى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى مسئولى هيئة الأبنية التعليمية والتربية والتعليم ، وخلال تفقده لمكونات المدرسة الجديدة أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضم جناح من مدرسة عبد المجيد حسين الإبتدائية بعد تنفيذ أعمال التطوير لها ليخصص للمرحلة الثانوية العامة ، وبذلك يتحول إلى مجمع للمدارس تساهم في تلبية إحتياجات منطقة وسط المدينة من المدارس الرسمية للغات.

وشدد على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمجابهة جائحة كورونا خلال تفقده للجان إمتحانات الصفوف الرابع الإبتدائى والأول والثانى الإعدادى بالمدرسة حيث أطمئن محافظ أسوان على تهيئة الأجواء المناسبة داخل 11 لجنة لأداء الإمتحانات بالشكل المطلوب.

وعقب ذلك تفقد أشرف عطية المطابع السرية لإمتحانات التربية والتعليم بعد تطويرها بمقر مدرسة عبد الله الشرقاوى الثانوية الزخرفية حيث تابع آلية طبع وتوزيع الأسئلة داخل الكنترول الرئيسى والمطابع ، موجهاً إلى أهمية الإلتزام بالسرية الكاملة أثناء عملية الطبع والتوزيع وذلك للتقييم المحايد والكامل لكل طالب وطالبة لإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر والتكنولوجيا الحديثة ، هذا وتجدر الإشارة إلى أن إفتتاح مدرسة المنار الرسمية للغات تأتى ضمن 11 مدرسة مخطط إفتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، فيما إنه جارى إنشاء وإحلال وتجديد 59 مدرسة تضم 657 فصل بتكلفة 367 مليون جنيه ، بينما جارى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 65 مدرسة بتكلفة 117.5 مليون جنيه لتستوعب 847 فصل دراسى .