لو عايز تقدم فى المعهد القبطى للدراسات النفسية.. اعرف التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

أعلن المعهد القبطي للدراسات النفسية (CIP) التابع لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، قبول أول دفعة من الآباء الكهنة والخدام والخادمات للدراسة به.

ويحصل خريجو المعهد على دبلومة في الصحة النفسية، ويُدَرِّس به مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال النفسي لـ ٤ مستويات متدرجة لمدة ٩ شهور تتضمن موضوعات مثل الصحة النفسية والكنيسة، ومدخل إلى الصحة النفسية، ومراحل النمو المختلفة، والبناء النفسي في المراحل المختلفة، والصحة النفسية والنمو والتوافق النفسي، والشخصية واضطراباتها ومهارات التعامل المختلفة، والاضطرابات والأمراض النفسية، والإرشاد النفسي والأسري، والدواء والطب النفسي والبرامج العلاجية.

وفي سياق آخر تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الغطاس وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي.

وأطلقت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحجز المسبق لقداسة عيد الختان المجيد، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت الكنائس على الأقباط على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال قداسات عيد الغطاس المجيد.