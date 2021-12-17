المعهد القبطى الأرثوذكسى للمشورة يبدأ دورة "التربية الجنسية"

كتب: محمد الأحمدى

يبدأ أعلن المعهد القبطي الأرثوذكسي للمشورة لكنائس وسط القاهرة، تحت رعاية الأنبا رافائيل، فعاليات دورة جديدة للمشورة المسيحية عن "التربية الجنسية"، وذلك ابتداءً من شهر يناير المقبل بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

وتهدف الدورة إلى مشاركة في إعداد أبنائها من الآباء والأمهات والخدام والخادمات لتأهيلهم لتقديم تربية متكاملة وخالية من المفاهيم المغلوطة والمشوشة.

ويشارك بالحضور فى الدورة الأسر من آباء وأمهات وخدام لمختلف المراحل العمرية، بهدف تعليمهم كيفية التنشئة السليمة للأبناء والمفاهيم الجنسية المغلوطة عند الأطفال والشباب.

وتحرص الكنائس القبطية الأرثوذكسية، على إطلاق دورات بشكل منتظم عن التربية الجنسية وحدود التعامل مع الجنس الآخر، فى إطار مناقشة المفاهيم الصحيحة حول هذا الشأن من جانب متخصصين بالمشورة الأسرية المسيحية، لخلق جيل واعى بهذه المفاهيم.