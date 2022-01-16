لجان تعليم شمال سيناء تعاين مدارس قرى عادت لها الحياة بعد إغلاق يومين

شمال سيناء ـ محمد حسين

عاينت لجان فنية من إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء المدارس الواقعة فى القرى التى سمح لسكانها بالعودة لها بعد فترة إغلاق خلال اليومين الماضيين .

وتفقدت اللجنة الفنية مدرسة الغراء للتعليم الأساسى ، ومدرسة النخلات للتعليم الأساسى بمنطقة غرب مدينة الشيخ زويد لإتخاذ القرارات اللازمة بشأن عودة الدراسة بها او اتخاذ فصول بديلة لها لحين الانتهاء من مدارس جديدة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه قام بترأس لجنة تفقدت مدارس منطقة الخروبة شرق مدينة العريش، وتم اتخاذ قرار بدء الدراسة بمدرسة الخروبة الإعدادية لطلاب المدرستين الابتدائية والإعدادية معا لحين رفع كفاءة مدرسة الخروبة الابتدائية فى أقرب وقت ممكن.

أضاف انه سيتم عمل اللازم سواء من عودة المعلمين إلى القرية، أو بتلبية الاحتياجات والمتطلبات التى تحتاجها مدارس القرية تمهيدا لعودة الدراسة بها فى أقرب وقت ممكن ، وتقديم خدمة تعليمية لهم على أحسن وجه ممكن على أن يتم تجهيز مدرسة الخروبة الإعدادية استعدادا للدراسة بها فى بداية منتصف العام الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022 .

يذكر انه سبق وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فى بيان عودة المواطنين إلى قرى الشيخ زويد، بعد قيام القوات المسلحة بتطهيرها من الإرهاب.

وأكد المحافظ على تحقيق جميع مطالب أهالى القرى العائدة بالشيخ زويد وتنفيذ كافة الوعود، لافتًا إلى إعادة المعاينة للأراضى الزراعية بالكامل وحصرها بوسائل حديثة لتلافى الشكاوى المتعددة فى التقديرات ومراعاة الدقة والانضباط فى تحديد المساحات وعمر الأشجار الموجودة، حيث سيحصل كل مواطن على حقه.

وأشار المحافظ إلى زيادة قيمة التعويضات بنسبة 50 ٪ بدلا من 25٪ على قيمة التعويضات المقدرة بالنسبة للمبانى المهدمة جزئيًا مضافا اليها القيمة التقديرية للمبانى التى وضعتها اللجان، أما بالنسبة للمبانى المهدمة كليا فلا يوجد فيها أى مشكلة وسيتم تعويض المواطنين بنسبة 100 % .

وأعلن المحافظ عن عودة المواطنين، يوم الجمعة الماضى ، بتجمعات الصنع والجبور والذيابى بقرية الشلاق ، وابوغانم، ابويوسف ، ابومعالى ، ابوكريشان، ابوكويس، ابوملحوس، ابودهشان بمنطقة الغراء ، والنخلات والبدينى والصقور بقرية قبر عمير.

اضاف انه تراس اجتماع تمهيدى لمراجعة موقف الخدمات بقرية الخروبة تمهيدا لعودة الأهالى لها.

من جانبهم وجه أهالى قرية الغرا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على العودة إلى القرية بعد تركها لعدة سنوات بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد الأهالى خلال الاحتفال الذى تم تنظيمه فى مدخل القرية خلال العودة، بحضور عدد من رموز ومشايخ القبائل بمركز الشيخ زويد والقيادات الطبيعية للقرية، على أن الشكر موصول للقوات المسلحة والشرطة المدنية على تطهير القرية، وعودة الأهالي.

ووجه الأهالى الشكر للجهاز التنفيذى وعلى رأسه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى العائدة بالشيخ زويد.

تضمن الاحتفال الذى نظمه الأهالى أغان وطنية ورقصات شعبية وفلكلورية ، بجانب كلمات للمشايخ والعواقل أكدوا خلالها على توجيه الشكر للقوات المسلحة ومختلف أجهزة الدولة، فيما رفع المشاركون فى الاحتفال أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ولافتات الشكر للرئيس والقوات المسلحة.