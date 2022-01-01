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تكريم المعلمين المتميزين بالمدرسة الفكرية فى شمال سيناء

السبت، 01 يناير 2022 11:19 ص
تكريم المعلمين المتميزين بالمدرسة الفكرية فى شمال سيناء تكريم معلمين شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم  بشمال سيناء، معلمي المدرسة الفكرية المتميزين لجهدهم فى عمل الوسائل التعليمية المجسمة، والأعمال الفنية.

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المكرمين هم : "وائل الخولي، طلعت محمد، حسن الشلبي، و أنس صلاح، أسماء أحمد، إيهاب منصور".

 

كما عقدت إدارة الموارد البشرية بديوان عام مديرية التربية والتعليم  بشمال سيناء، اجتماعا برئاسة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، وتم خلاله الإعلان عن إضافة وحدة لتسديد المعاشات بعد الإجازات الخاصة بجميع أنواعها مع إنشاء وحدات جديدة للموارد البشرية للكسب الغير مشروع والمعاشات، وتشغيل على منظومة الضريبة الإلكترونية.

 

وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انه  صدر قرار التجديد بثقة وزير التعليم ومحافظ شمال سيناء  لحمزة رضوان لمواصلة مهام عمله فى أعمال مديرا للتربية والتعليم بشمال سيناء.

 

كما سبق وحددت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء 13 يناير القادم موعد انطلاق امتحانات النقل والشهادات المحلية للعام الدراسي 2021 - 2022 الفصل الدراسى الأول.


شمال سيناء

العريش

التربية والتعليم

سيناء

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