لاعب التنس الصربى ديوكوفيتش: أشعر بخيبة أمل بعد رفض المحكمة الأسترالية استئناف ترحيلى

أ.ش.أ

علّق نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الأحد، على قرار المحكمة الفيدرالية الأسترالية برفض الاستئناف الذي قدمه بشأن ترحيله: "أشعر بخيبة أمل بسبب رفض المحكمة الاستئناف ضد ترحيلي".

وكتب ديوكوفيتش - على حسابه الشخصي بعد قرار المحكمة - "أحترم قرار المحكمة وسأتعاون مع جميع السلطات المعنية فيما يتعلق بمسألة مغادرتي أستراليا".

وبهذا، لن يشارك نجم التنس الصربي، في بطولة أستراليا المفتوحة التي فاز بها تسع مرات، بعد أن أيدت المحكمة إلغاء تأشيرته بحجة أن قراره بعدم التطعيم ضد فيروس كورونا يشكل خطرًا على الشعب الأسترالي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية أن الحكومة الأسترالية رحبت بالحكم الصادر اليوم، قائلة: "الحفاظ على سلامة الشعب وحدودنا قوية هو ما نرغب فيه دائمًا وهذا القرار سيساعد في ذلك".

وسافر دبوكوفيتش إلى أستراليا الأسبوع الماضي للمشاركة في البطولة، لكنه ظل محتجزًا في المطار بسبب عدم التأكد من حصوله على اللقاح، ثم أصدرت السلطات الأسترالية قرارا بإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش وعودته إلى صربيا، إلا أن اللاعب استأنف على القرار، وتم إطلاق سراحه قبل عدة أيام من قبل القاضي، وعاد إلى التدريبات للمشاركة في البطولة حتى تم رفض الاستئناف اليوم .

جدير بالذكر أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستقام غدا الإثنين، وحققها ديوكوفيتش من قبل 9 مرات آخرها العام الماضي 2021.