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كلية الطب الجديدة بجامعة الأقصر تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

الأحد، 16 يناير 2022 04:00 م
كلية الطب الجديدة بجامعة الأقصر تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور كلية الطب الجديدة جامعة الأقصر تنطلق فى إمتحانات الفصل الدراسي الأول
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت جامعة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم انطلاق فعاليات امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الطب، والتي تستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري، في أول امتحانات تجرى بالكلية لأول مرة، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وفي هذا الصدد أجرى الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، يرافقه الدكتور محمد شحات بدوي، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيلي الكلية، جولة لتفقد سير أعمال الامتحانات والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأشار عميد كلية الطب، إلى أن طبقا لتعليمات رئيس الجامعة، فإن الامتحانات تسير وفق خطة وضعتها الكلية تلتزم فيها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الامتحانات مثل ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم ومراعاة التباعد بين الطلاب والتهوية الجيدة.

وشدد الدكتور حمدي حسين عميد الكلية، فى بيان صحفى، على تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا، موجها بتوفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، كما تم توفير لجنة خاصة للتعامل مع أي حالة طارئة.

وكانت قد إنطلقت الدراسة بكلية طب الأقصر فى أكتوبر العام الماضي، حيث أكد الدكتور محمد محجوب، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد والانتهاء إعلان جداول المحاضرات، مشيرا الى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها، وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب والالتزام بارتداء الماسك الطبي، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل قاعات المحاضرات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن كلية الطب بجامعة الأقصر تدخل الخدمة التعليمية هذا العام، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  وصدور القرار الوزارى رقم 5817 بتاريخ 29/9 لسنة 2021م، لبدء الدراسة بكلية الطب بجامعة الاقصر وذلك بنظام التحويل.

إمتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الطب الجديدة
إمتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الطب الجديدة

 

جولة عميد الكلية على الامتحانات بالكلية
جولة عميد الكلية على الامتحانات بالكلية

 

طلبة الكلية خلال اول امتحانات رسمياً
طلبة الكلية خلال اول امتحانات رسمياً

 

طلبة كلية الطب خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول
طلبة كلية الطب خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول

 

كلية الطب الجديدة جامعة الأقصر تنطلق فى إمتحانات نصف العام
كلية الطب الجديدة جامعة الأقصر تنطلق فى إمتحانات نصف العام

 

كلية الطب الجديدة جامعة الأقصر تنطلق فى إمتحانات
كلية الطب الجديدة جامعة الأقصر تنطلق فى إمتحانات

 


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