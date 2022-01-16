اليوم السابع
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كرم جبر والشوربجي وسلامة يقدمون واجب العزاء فى الإعلامى وائل الإبراشى

الأحد، 16 يناير 2022 06:02 م
كرم جبر والشوربجي وسلامة يقدمون واجب العزاء فى الإعلامى وائل الإبراشى عزاء الإعلامى وائل الإبراشى
كتب محمد ابو عوض وبهاء نبيل - تصوير كريم عبدالعزيز

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وصل قبل قليل، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفى والإعلامى الراحل وائل الإبراشى، الذى توفى عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بمقر مؤسسة روز اليوسف.
 
كما قدم الكاتب الصحفى وزير الثقافة الأسبق حلمى النمنم، واجب العزاء في الكاتب الصحفى والإعلامى الراحل وائل الإبراشى.
 
وشهد العزاء أيضا تواجد النائب مصطفى بكرى ومحمود بدر، والنائب السابق أسامة شرشر وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة اﻻهرام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
 
وشُيع جثمان الإعلامى الراحل وائل الإبراشي يوم الاثنين الماضي، من مسجد سيدى سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة.
 
وائل الإبراشى يعد أحد أشهر الإعلاميين، وهو من مواليد 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية، عمل فى بداية حياته بمؤسسة روز اليوسف ثم رأس تحرير جريدة صوت الأمة، قدم برنامجى الحقيقة والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم قبل أن ينتقل إلى التليفزيون المصرى عبر برنامج التاسعة.
 
ورحل الإبراشى تاركا تاريخا حافلا من النجاحات على المستوى الصحفي والتليفزيوني، حيث بدأ حياته المهنية من خلال روزا اليوسف، وجريدة صوت الأمة، ثم اتجه إلى تقديم البرامج التليفزيونية، والتي قدمها بقالب مختلف عن قوالب التقديم التلفزيوني وقتها.
 
ومن أشهر تلك البرامج كان برامج "الحقيقة" على قناة دريم، والذي كان يفجر من خلاله الكثير القضايا، ويحرص على تقديم الحلقة بمنطق التحقيق الصحفي المعتمد على كل الأطراف مقدما صحافة تليفزيونية متقدمة وقتها ومعتمدة على الحقيقة، كما قدم الإبراشي برنامج "العاشرة مساءً"، خلفا للإعلامية مني الشاذلي، ورغم النجاح الكبير الذي حققته مني في البرنامج، إلا أن الإبراشي قدم أداء متميزا في البرنامج ولم يفقد البرنامج هويته، وإنما استكمل مسيرة نجاح البرنامج منتصرا في كثيرا من الجولات.
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (1)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (2)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (3)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (4)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (5)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (6)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (7)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (8)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (9)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (10)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (11)
 
عزاء الإعلامى وائل الإبراشى (12)
 
عزاء وائل الإبراشى (1)
 
عزاء وائل الإبراشى (2)
 
عزاء وائل الإبراشى (3)
 
عزاء وائل الإبراشى (4)
 
عزاء وائل الإبراشى (5)
 
عزاء وائل الإبراشى (6)
 
عزاء وائل الإبراشى (7)
 
عزاء وائل الإبراشى (8)
 
عزاء وائل الإبراشى (9)
 
عزاء وائل الإبراشى (10)
 
عزاء وائل الإبراشى (11)
 
عزاء وائل الإبراشى (12)
 
عزاء وائل الإبراشى (13)
 
عزاء وائل الإبراشى (14)
 
عزاء وائل الإبراشى (15)
 
عزاء وائل الإبراشى (16)
 
عزاء وائل الإبراشى (17)
 
عزاء وائل الإبراشى (18)
 
عزاء وائل الإبراشى (19)
 
عزاء وائل الإبراشى (20)
 
عزاء وائل الإبراشى (21)
 
عزاء وائل الإبراشى (22)
 
عزاء وائل الإبراشى (23)
 

الابراشى

وائل الابراشى

الاعلامى وائل الابراشى

جنازة وائل الابراشى

عزاء وائل الابراشى

عزاء الابراشى

حقيقة وفاة وائل الابراشي

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