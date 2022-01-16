غرق شخصين بسبب موجات تسونامى فى بيرو والسلطات تغلق 20 ميناءً.. فيديو

أكدت السلطات فى بيرو أن شخصين لقيا حتفيهما غرقا قبالة أحد الشواطيء فى البلاد، جراء ارتفاع الأمواج بشكل غير طبيعى بسبب ثورة بركان تحت الماء في المحيط الهادئ.

وحسب "رويترز" أكد بيان صادر عن المعهد الوطني للدفاع المدني في بيرو اليوم الأحد، أن شخصين غرقا قبالة شاطئ في منطقة لامبايكي شمال بيرو، بعد تسجيل أمواج عالية بشكل غير معتاد في عدة مناطق ساحلية، عقب ثوران بركان تحت الماء يوم السبت في تونجا بالمحيط الهادئ.

WATCH: Tsunami from volcano eruption in Tonga reaches Peru pic.twitter.com/U9aj9cqGt2 — BNO News (@BNONews) January 16, 2022

وكان بركان تحت الماء قد ثار قبالة تونجا أمس السبت، مما أدى إلى تحذيرات من تسونامي وأوامر إجلاء في اليابان، وتسبب في موجات ضخمة في عدة جزر في جنوب المحيط الهادئ، حيث تظهر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي موجات تحطم على المنازل على الشواطئ.

وأوضح البيان أن أكثر من 20 ميناء في بيرو أغلقت مؤقتًا كإجراء احترازي وسط تحذيرات من أن البركان تسبب في موجات عالية بشكل غير طبيعي.

وقالت شرطة بيرو إن ضباطا من مركز شرطة شاطئ نيلامب عثروا على الضحيتين ميتين، لافتة إلى أن "الأمواج كانت غير طبيعية" في المنطقة وأعلن أنها غير مناسبة للسباحة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة منازل وشركات غارقة في مياه البحر في المناطق الساحلية في شمال ووسط بيرو.