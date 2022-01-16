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غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 9 درجات

الأحد، 16 يناير 2022 01:23 م
غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 9 درجات أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجات ، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات .

 


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