عودة 20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام إلى روسيا من كازاخستان.. فيديو

كتب محمد جمال

وصلت 20 طائرة من كازاخستان على متنها جنود روس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى.

وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "وصلت عشرون طائرة من طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية مع قوات حفظ السلام الروس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو".

A welcoming ceremony for Russian paratroopers from the CSTO peacekeeping contingent that performed tasks in the Republic of Kazakhstan was held in the Moscow region.#CSTO #Peaceceepers pic.twitter.com/W2naOFvihc — Минобороны России (@mod_russia) January 15, 2022

وأفرغ العسكريون التابعون للقوات المحمولة جوا، الأسلحة والمعدات العسكرية وأمتعتهم في المطار، ثم توجهوا إلى نقاط الانتشار الدائم.

الجدير بالذكر، أن جزءا من قوات حفظ السلام، عاد يوم أمس السبت، من كازاخستان إلى روسيا. عن طريقة 15 طائرة نقل عسكرية روسية.

وأعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أمس السبت، موعد خروج قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة من كازاخستان.

وقال زاس في مقابلة مع قناة "بيلاروس-1": "سيتم إخراج قوات حفظ السلام بالكامل من كازاخستان... في غضون أسبوع تقريبا ستنقل جميع الوحدات والأفراد إلى نقاط الانتشار الدائم".

وأوضح زاس أن خطة وزارة الدفاع الروسية تنص على أن جميع القوات ستعود إلى نقاط الانتشار الدائم بحلول 19 يناير، إذا لم تلعب الأحوال الجوية دورا في الأمر.

واعتبر الأمين العام للمنظمة أن لجوء كازاخستان إلى المنظمة في وقت اندلاع أعمال الشغب للحصول على المساعدة كان وجيها ويتماشى مع تطورات الوضع فى البلاد.