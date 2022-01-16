عروض فنية وألعاب نارية وضوئية 3D خلال العيد القومى لمحافظة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

استكملت محافظة أسوان، فعاليات الاحتفال بعيدها القومى، مساء السبت، وسط عروض مبهرة أضاءت سماء مدينة أسوان وشملت إطلاق الألعاب النارية وعروض الضوئية ثلاثية الأبعاد 3D.

وشهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحفل الفنى بمسرح وسينما الصداقة ، وذلك بمرافقة المحافظين السابقين اللواء إسماعيل عطية الله واللواء مجدى حجازى واللواء أحمد إبراهيم ، وبحضور القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والجامعية والتنفيذية والحزبية ، بالإضافة إلى قيادات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

ومن جانبها أوضحت نجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأن فعاليات الحفل الفنى تضمنت تفقد معرض الفن التشكيلى لفنانى أسوان وهم أمنية محمد ، ويارا محمود ، ومنى أحمد ، وأحمد عبد الرازق ، أعقبه تقديم عروض فنية عديدة لفرقة أوبرا عربى من أبرزها أوبريت " العيد القومى لأسوان " ، ثم إلقاء قصيدة " أنا عربى " لمهند محمود عبد الفتاح الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للطالب المثالى.

وأوضحت نجوى سيد، فى بيان صحفى، بأن فعاليات الحفل شملت أيضاً تقديم فقرات فنية لمدرسة الصم ، وأخرى لمدرسة النيل الدولية ، ثم إلقاء قصيدة بعنوان " رسالة حب لأسوان – حنين للوطن " للدكتور نبيل يونس ، وأختتم الحفل بتقديم عرض لفرقة الموسيقى العربية .



احتفالات أسوان بالعيد القومى



احتفالات أسوان بالعيد القومى



احتفالات أسوان بالعيد القومى



احتفالات أسوان بالعيد القومى



احتفالات أسوان بالعيد القومى



احتفالات أسوان بالعيد القومى