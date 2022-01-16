طلاب الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالترم الأول

كتب محمود طه حسين

يؤدى اليوم الأحد طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحان الفصل الدراسى الأول فى المواد غير المضافة للمجموع، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، كاشفا أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.