شاب يعثر على 140 ألف جنيه ويعيد الأموال لصاحبها فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر شاب على 140 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها فى المنوفية، حيث عثر محمد مشعل شاب بقرية طنوب التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على حقيبة بها مبلغ 140 ألف جنيه، ملقاه في الشارع وأعادها لصاحبها، ورفص أن يحصل على أى مكافأة .

ويقول محمد مشعل والمقيم بقرية طنوب التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أنه خرج ظهر الخميس الماضى من منزله لشراء بعض متطلبات، فوجد حقيبة بالقرية وبالتحديد أمام المعهد الديني بالقرية ملقاه على الأرض وعلى الفور قمت بفتح الحقيبة فوجد آلاف الجنيهات.

ويضيف عدت إلى المنزل ، وأعطيت الأموال لأبى وبعد ذلك رجعت إلى المكان لكى أبحث عن صاحب الأموال المفقودة، وحال عودتى وجدت شخص صاحب مزرعة دواجن وكانت حصيلة بيع المزرعة ولما أعطانى علامات وعدد الفلوس ومواصفاتها تأكدت أن هذا الرجل صاحب الأموال المفقودة فأعطيت له المبلغ .

ويشير إلى أن صاحب الأموال عرض عليا أن أخذ مبلغ 14٪ من الأموال كمكافأة ، رفضت أخذ أى مال منه لأننى لم أتعب فى تلك الأموال وربنا يغنينا بالحلال .