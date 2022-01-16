سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: 2.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

كتبت : رباب فتحى

قال هونج جين ووك السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة، إن العلاقات التجارية مع مصر علاقات جيدة ويتطور بمرور الوقت لاسيما بعد زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن لمصر خلال الأسبوع الجاري في إطار زيارته للمنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في ٢٠١٩ إلى ١.٨ مليار دولار بينما وصل في عام ٢٠٢٠ إلى ١.٥ مليار دولار نظرا لظروف وباء كورونا. ولكن في ٢٠٢١ خلال الفترة من شهر يناير إلى نوفمبر فشهد زيادة سنوية كبيرة حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى ٢.١ مليار دولار.

وتابع أن الصادرات الكورية لمصر زادت كما حدث العكس وزادت الصادرات المصرية لكوريا، معتبرا أن ذلك مؤشرا على عمق العلاقات.

وأكد أنه زار المنطقة الصناعية في قناة السويس ويأمل تعزيز التعاون المصرى الكورى بها من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي يسعى الجانبان لتوقيعها.

وأوضح أن الوفد المرافق للرئيس سيضم وزراء ومستثمرين وصحفيين حيث سيكون هناك مناقشات تجارية في عدد من المجالات مثل الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية وخطوط السكك الحديدية وغيرها من المجالات.

وحول دور مصر في المساعدة على السلام بين الكوريتين، قال السفير الكوري إن مصر تلعب دورا محوريا في إحلال السلام سواء في المنطقة العربية أو شبه الجزيرة الكورية لأنها تتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع. وأكد أن بلاده تفتح باب المفاوضات ولم تغلقه رغم أن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ دون سابق إنذار وأعرب عن أمنيته أن تلعب مصر دور الصديق والناصح لكلا الدولتين.