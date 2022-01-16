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سعر اليورو اليوم الأحد 16-1-2021 في مصر

الأحد، 16 يناير 2022 12:49 م
سعر اليورو اليوم الأحد 16-1-2021 في مصر يورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 16-1-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنك الأهلى سعر 17.82 جنيه للشراء، و18.07 للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 17.88جنيه للشراء، و18.06 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.83 جنيه للشراء، و18.10 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.94جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.94 جنيه للشراء.
 
18.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.82 جنيه للشراء.
 
18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.82 جنيه للشراء.
 
18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.83 جنيه للشراء.
 
18.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.85 جنيه للشراء.
 
18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.90 جنيه للشراء.
 
18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.87 جنيه للشراء.
 
18.09 جنيه للبيع.

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