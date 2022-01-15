انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القناة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة توفير المناخ المناسب وسبل الراحة داخل اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى التهوية والإضاءة الجيدة التى تساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بكل هدوء وارتياح.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس الجامعة يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تفقد خلالها سير العملية الامتحانية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 التى انطلق أسبوعها الثانى صباح اليوم، حيث تفقد رئيس الجامعة ونائبه الامتحانات بكل من كليات التربية والآداب والسياحة والألسن والزراعة والتجارة، واطمئن خلالها على تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة التى أقرتها الجامعة خلال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة تلقى جميع منتسبى الجامعة للقاح المضاد لفيروس كورونا سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو طلاب الجامعة مع ضرورة ارتداء الكمامات وقياس دراجات الحرارة و التباعد الاجتماعى منذ الدخول من بوابات الجامعة حتى الخروج منها بعد أداء الامتحان مرة أخرى.

كما حرص رئيس الجامعة على إجراء حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، وأشاد رئيس الجامعة خلال جولته بتجهيزات الكليات للامتحانات، وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الاول قد بدأت منذ 9 يناير بامتحانات مواد متطلبات الجامعة والمواد العملية، ومستمرة حتى3 فبراير، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بشكل منتظم يسودها الهدوء، مشيدا بالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات التى أقرتها الجامعة سواء الإجراءات الاحترازية أو إجراءات الامتحانات.

واستهل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة جولتهم بزيارة لكلية التربية كان فى استقبالهما الدكتور مدحت صالح عميد الكلية حيث كان 1200طالب و طالبة من طلاب الفرقة الثانية بجميع الشعب يؤدون امتحاناتهم فى مادة " مدرسة مجتمعية و إدارة مدرسية .

ثم توجه إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكان فى استقباله الدكتور عادل السعدنى عميد الكلية التى كان يؤدى 1580 طالبا وطالبة من طلاب الفرقة الثانية الامتحان على مستوى 13 شعبة، فى حين كان يؤدى 550 طالبا وطالبة من طلاب البرامج المميز الامتحان فى 3 برامج مميزة.

وتوجه بعدها إلى كلية السياحة والفنادق وكان فى استقباله الدكتور حماده حسنى عميد الكلية التى كان يؤدى بها 179 طالبا وطالبه من طلاب الفرقة الأولى على مستوى 3 اقسم الامتحان داخل 5 لجان بنظام الساعات المعتمدة و3 لجان لائحة قديمة، وذهب بعدها إلى كلية الألسن وكان فى استقباله الدكتور طارق الملا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب التى كان يؤدى خلالها 420طالبا وطالبة من طلاب الفرقة الأولى مادة لغة عربية على مستوى 5اقسام داخل 18 لجنة.

وتوجه بعدها الى كلية الزراعة تفقد خلالها سير الامتحانات التى كان يؤدى 350طلاب وطالبه بالفرقة الأولى بزراعة عامه الامتحان فى مادة " كيمياء غير عضوية " داخل 12 لجنة بينما أدى 47طالب و طالبه ببرنامج سلامة الغذاء الامتحان فى مادة الفيزياء.

واختتم جولته بكلية التجارة وكان فى استقباله الدكتور هانى السعيد عميد الكلية، حيث كان 476 طالبا وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة شعبة اللغة يؤدون الامتحان فى مادة محاسبة تكاليف داخل 30 لجنة.

بينما أدى 480 طالبا وطالبة من طلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة نظام فصلى الامتحان فى مادة محاسبة إدارية داخل 25 لجنة.



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