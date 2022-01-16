اليوم السابع
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دفاع المتهم بالاعتداء على ابنة الحضرى يكشف التحقيقات معه.. فيديو

الأحد، 16 يناير 2022 04:54 م
دفاع المتهم بالاعتداء على ابنة الحضرى يكشف التحقيقات معه.. فيديو شدوى الحضرى
إيهاب المهندس ـ كريم صبحي

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قدم اليوم السابع بثا جديدا عن قضية ابنة عصام الحضري، من خلال حوار مع المستشار محمد السيحمي دفاع فرد الأمن المتهم بإتلاف سيارة ابنة حارس مرمى الأهلي الأسبق.
 
وجدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة 6 أكتوبر، حبس فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، وآخرين بمدينة الشيخ زايد 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
وكان أشرف عبد العزيز محامي عصام الحضري مدرس حراس منتخب مصر لكرة القدم وأسرته، أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عاري تماماً من الصحة.
 
وأكد عبد العزيز أن شدوى عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.
 

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