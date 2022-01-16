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خطوة بخطوة.. كيف تحصل على فتوى عن طريق الهاتف من دار الإفتاء؟

الأحد، 16 يناير 2022 12:00 ص
خطوة بخطوة.. كيف تحصل على فتوى عن طريق الهاتف من دار الإفتاء؟ دار الإفتاء
كتب لؤى على

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قالت دار الإفتاء إنه تماشيًا مع أهدافها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل داخل الدار بالتوسع الأفقي الشامل في إداراتها، واستكمال الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام السابقة في رفع كفاءة منظومة الخدمات الإفتائية التي تقدمها، تم استحداث إدارات جديدة بناءً على المستجدات ووَفقًا لخطة تطوير أعمال الدار.
 
 
وتشمل الإدارات الجديدة الإرشاد الزوجي، والإدارة العامة لاستطلاع الأهلَّة والمواقيت، وإدارة المحاكم، كما تمتلك الدار العديد من الإدارات الأخرى المهمة، ونستعرض اليوم كيفية التواصل مع إدارة فتاوى الهاتفية كالآتى: 
 
قامت دار الإفتاء المصرية بعمل خدمة هاتفية للاستفتاء عن طريق الاتصال برقم مختصر يسهل على طالب الفتوى استخدامه سواء في ذلك أن يكون المتصل من داخل البلاد أو من خارجها ويتحدث مباشرة مع أحد أمناء الفتوى المؤهلين:
 
- فمن داخل مصر يتم الاتصال برقم: (107).
 
- ومن خارج مصر من رقم: 25970400(00202) إلى رقم 25970430(00202).
 
- خدمة فتاوى فرع إسكندرية من خلال (035716387) وذلك في مواعيد العمل الرسمية.
 
- خدمة فتاوى فرع أسيوط من خلال رقم (0882144400) و(0882144488) وذلك في مواعيد العمل الرسمية. تليفاكس: 0882144488
 
(الرسائل الصوتية المسجلة):
 
عند اتصال السائل بخدمة الهاتف يتم استقبال مكالمته من خلال أحد موظفي مركز الاتصالات (Call Center) فيقوم بأخذ بياناته، ثم يساعده في متابعة الإرشادات الصوتية الآلية حتى يستطيع تسجيل سؤاله، ثم يعطيه النظام الآلي رقمًا سريًّا خاصًّا بسؤاله، وبعد ذلك يتم تحويل السؤال آليًّا إلى أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الأسئلة الهاتفية للإجابة عنه في خلال ساعة، فإذا دخل السائل إلى الخدمة الهاتفية بعد حوالي الساعة، واتبع الإرشادات الصوتية الآلية -حيث يطلب البرنامج منه الرقم السري الخاص بسؤاله- استطاع سماع الإجابة عن سؤاله.

دار الافتاء

فتوى

ادارة الفتوى

الفتوى عن طريق الهاتف المباشر

اليوم السابع بلس

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