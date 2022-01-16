حياة كريمة.. محافظ الغربية يتفقد تبطين ترعة الخضراوية بطول 20 كيلو متر

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن مشروع تبطين الترع هو أحد أهم المشروعات الرائدة التى تتم فى الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاى بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث تفقد المحافظ أعمال تبطين ترعة الخضراوية بطول 20 كيلو متر فى نطاق مركز زفتى بالوحدات المحلية ( نهطاي، سنبو الكبرى وسندبسط).

وتابع المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشهيد طلبة السايح للتعليم الأساسى والتى تم الانتهاء من أعمال صيانتها ورفع كفاءتها بتكلفة مالية مليون جنيه، كما تفقد المحافظ مدرسة نهطاى الإعدادية وأعمال إنشاء الوحدة الصحية بتكلفة 27 مليون جنيه .

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بنهطاى والذى قارب على الانتهاء، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95% بتكلفة 10 مليون جنيه ، ومن المقرر أن يقدم المركز خدمات متنوعة عن طريق مقرات مختلفة ل (مركز تكنولوجي، سجل مدني، شهر عقاري، تموين، بريد ، وحدة محلية، مجلس محلى والتضامن الاجتماعي) ، كما تفقد المجمع الزراعى البيطرى حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية وجارى أعمال التشطيبات بنسبة 88.5% وبإجمالى تكلفة 5.4 مليون جنيه .

يُذْكَرْ أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021 حيث يتم تنفيذ 751 مشروع داخل 54 قرية 88 تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه.