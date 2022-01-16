حياة كريمة بالمنوفية.. التحول الرقمى فى ندوة بقرية القناطرين بسنتريس

المنوفية - محمد فتحى

استقبلت قرية القناطرين التابعة للوحدة المحلية بسنتريس بمحافظة المنوفية اليوم ثامن الندوات التى تنظمها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتى تم إقامتها بمقر مركز شباب القناطرين وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة رقمية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح أخصائى المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والمهندس على عبد السلام أخصائى التدريب بالوزارة،رمضان محمدى رئيس الوحدة المحلية بسنتريس،حسام حسنى سكرتير الوحدة ،وعدد من العاملين بالوحدة المحلية والمواطنين وعدد من طلاب المدارس والجامعات والخريجين والشباب بقريه القناطرين وقرى الوحدة المحلية بسنتريس.

وخلال الندوة تم مناقشة مجموعة من المحاور الهامة أهمها كيفية إستخدام بوابة الشكاوى الحكومية والبوابة الرقمية وإستخدام أمثلة عملية لتنفيذ خدمات حكومية من خلال الموقع الإلكترونى لهذه الخدمات،كما تم توعية المواطنين بأهمية التحول الرقمى بإعتباره التوجة الرئيسى للدولة فى الوقت الحالى ،كما تم إستعراض كافة الدورات التدريبية المجانية التى تمنحها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإستفادة من الخدمات التى تقدمها الحكومة لرفع الوعى الفكرى والثقافى لدى المواطنين والشباب والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

من جانبة وجة سرور رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توعية المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بأهمية تلك الندوات وحثهم على حضورها لمواكبة عصر جديد قائم على التحول الرقمى وأساسة لرفع جودة وكفاءة ودقة الخدمات المقدمة إليهم، مشيرا إلى أنه سيتم عقد هذه الندوات أسبوعياً بجميع قرى مركز أشمون .