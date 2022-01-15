محافظ المنوفية يقرر إطلاق أسماء شهداء المعدية على إحدى المدارس تخليدا لذكراهم

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه أسر ضحايا ومصابى حادث معدية المناشى من أهالى عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمركز أشمون ، حيث قدم محافظ المنوفية خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعياً المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا فى واسع رحمته متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، حضر اللقاء اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد وعضوى مجلس النواب أحمد الخشن وصابر عبدالقوى ووكلاء وزارة التضامن الإجتماعى والقوى العاملة ووكيلة مديرية الصحة ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وممثل من الأوقاف وممثلى الجمعية الشرعية فرع المنوفية.

وسلم محافظ المنوفية مبلغ 130 ألف جنيه من ديوان عام المحافظة ووزارة التنمية المحلية لأسرة كل متوفى بإجمالى 8 أسر ، فضلاً عن صرف 20 ألف جنيه من صندوق تحيا مصر لكل منهم ، كما جارى صرف 25 ألف جنيه من وزارة التضامن الإجتماعى و10 آلاف جنيه من وزارة القوى العاملة لأسر الضحايا ، ليصبح إجمالى ما تم تسليمه لأسرة كل متوفى 185 ألف جنيه ، كما قام المحافظ بتسليم 10 آلاف للناجين من الحادث والبالغ عددهم 14 حالة بإجمالى 140 ألف جنيه ليصل جملة ما تم صرفه من مساعدات عاجلة مليون و 620 ألف جنيه ، وكذا صرف مساعدات عينية .

وخلال لقائه بأسر الضحايا ، أكد محافظ المنوفية قائلاً " فى خدمتكم وتحت أمركم " مؤكداً حرصه علي تقديم أوجه الدعم اللازم والرعاية الشاملة وتلبية كافة المطالب والإحتياجات وتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم ، مؤكداً بأن رئيس الجمهورية قد أولى الحادث أهمية قصوى وأصدر توجيهات بإنشاء محور نيلى جديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة لتسهيل حركة تنقل المواطنين حرصاً على أمنهم وسلامتهم، مضيفاً أنه قامت لجنة هندسية من محافظة المنوفية ووزارة النقل لمعاينة إنشاء المحور الجديد وإعداد الرسومات الهندسية للبدء في التنفيذ.

وأضاف محافظ المنوفية أنه سيتم إطلاق أسماء ضحايا الحادث على إحدى المدارس بالعزبة بإسم " شهداء عزبة التفتيش " تخليداً لذكراهم، كما وجه على الفور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد حصر شامل لمنازل أهالى الضحايا والمصابين لتوصيل خدمة المياه لهم على نفقة المحافظة ، كما كلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسريع إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين بنطاق العزبة والتنسيق لإقامة مشروعات صغيرة لفتيات القرية وشبابها لتصبح مصدر دخل ثابت لهم وتدريبهم عليها ودعمها مالياً ، فضلاً عن تكليف القوى العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة لشباب العزبة بالقطاع الخاص.

كما قرر محافظ المنوفية إرسال قافلة طبية شاملة كافة التخصصات بالمجان لأهالى عزبة التفتيش وعمل الفحوصات الطبية اللازمة للجميع ، وأمر بزرع 30 عمود إنارة جديد بالعزبة بناء على طلب الأهالى ، كما أصدر توجيهاته بإرسال وحدة التدخل السريع غداً الأحد لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم وتسوية مداخل العزبة.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أنه منذ وقوع الحادث كانت هناك متابعة ميدانية على مدار الساعة وتم تكليف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتواجدفي الموقع فور وقوع الحادث والتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمحافظة للإبلاغ الفورى عن أية مستجدات أولاً بأول ، فضلاً عن التوجيه بدفع كافة المعدات والأطقم الفنية اللازمة بالموقع للمعاونة في إستخراج الضحايا والسيارة الغارقة، كما أضاف محافظ المنوفية إلى تواجد 7 مجموعات إنقاذ للبحث عن الحالة الحالة المتبقية وتكليف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتكثيف الرعاية الإجتماعية للأسر عقب وقوع الحادث.