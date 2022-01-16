حياة كريمة بالبحر الأحمر.. انطلاق قافلة طبية بقرية أبو رماد اليوم

البحر الأحمر- عماد عرفة

تنطلق اليوم الأحد القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة لعلاج مواطني وأهالي قرية أبو رماد بمدينة حلايب، حيث من المقرر أن تستغرق القافلة يومين الأحد والاثنين، وتضم جميع التخصصات والكشف والعلاج مجانا .

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" خلال شهر يناير الجارى، والتى انطلقت الأربعاء الماضي بقريتى مرسى حميرة ورأس حدربة جنوب محافظة البحر الأحمر.

وكشفت الخطة عن استمرار الكشف الطبى عن أهالى منطقة مرسى حميرة وأدلديت بالشلاتين لمدة يومين " الاربعاء والخميس " الماضيين ثم انتقلت القافلة العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" إلى مدينة حلايب لتستمر يومي الجمعة والسبت.

ومن حلايب تنتقل اليوم الأحد القافلة إلى قرية أبو رماد أيضا بمدينة حلايب لمدة يومين 16 و17 يناير، ثم إلى مدينة مرسى علم للكشف على مواطني قرى الشيخ الشاذلي برنيس وحماية يومى 18 و19 يناير، وصرف العلاج مجانا وكذلك التحويل على المستشفيات إذا لزم الأمر.

وتنتقل بعد ذلك القوافل العلاجية إلى مركز صحة الأسرة بمرسي علم لتقضي يومين بها 20 و21 يناير، ثم إلى مدينة القصير، حيث يجرى الكشف على أهالي قرية الحمروين يومي 22 و23 يناير، ثم مدينة سفاجا يجري الكشف على أهالي قرى أم الحويطات والنصر يومي 24 و25 يناير.

وتتوجه القوافل أخيرا إلى مدينة رأس غارب شمالا، حيث يتم الكشف الطبي على أهالي قرى الزعفرانة وعرب عايش يومي 26 و27 يناير الجاري، حيث يتم الكشف وصرف العلاج مجانا للمواطنين، وتنطلق القوافل ضمن مبادرة حياة كريمة.