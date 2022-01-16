حياة كريمة بالأقصر.. مدارس وملاعب وصرف صحى للقرى وجولات يومية للمحافظ.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر جولات مكوكية للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمتابعة مشروعات تطوير وإنشاء مدارس جديدة لدعم أطفال وتلاميذ قرى الريف المصرى بمدينة إسنا، بجانب مشروعات الصرف الصحى التى دخلت كل قرية بإسنا وأرمنت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت جولات المحافظ تفقد خلالها عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها داخل المركز، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تابع العمل فى مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الدير، والذي يتضمن انشاء 4 محطات منهم 3 محطه فرعية ومحطة رئيسية بإجمالي اطوال شبكة 63 كيلو متر تم تنفيذ 29 كيلو متر منها حتي الأن، حيث قال المهندس احمد عبد المجيد مسؤول المشروع بالقرية، أنه يجري اعمال حفر شبكة الصرف للمحطة التي تخدم أكثر من 60 الف نسمة من سكان قرية الدير والقري المجاورة، حيث تخدم المحطة قري الحميدات والهنادي ويشمل المشروع محطتى رفع و2 خط طرد وتم تنفيذ 70% من شبكة الانحدار.

وواصل المحافظ جولته بالتوجه لقرية طفنيس، حيث استمع لشرح المهندس محمد عبدالموجود مسئول جهاز تعمير البحر الأحمر، حول أعمال تجديد مركز شباب طفنيس والتي تم الانتهاء من نسبة 93% منه، وهو عبارة عن مبني مكون من طابقين يضم حضانه وصالة العاب وكافيتيريا ومكتبه ومكاتب ادارية وغرف ملحقة بتكلفة اجمالية تقدر بـ 6 مليون جنيه تقريباً، كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بقرية اصفون والمكون من 3 طوابق والدور الأرضي ويضم مركز تكنولوجي وشهر عقاري وسجل مدني ومكتب تموين ومكتب بريد والثاني علوي، ويضم مجلس محلي ووحده محليه ومكتب تضامن اجتماعي وبلغت نسب التنفيذ بالمجمع اكثر من 80 % بتكلفة اجمالية تقدر ب 10مليون جنيه تقريبا ويخدم حوالي 48 ألف مواطن

وخلال جولته بقرية الكيمان تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وحدة الشئون الاجتماعية ومركز شباب الكيمان تحت الانشاء ومدرسة الكيمان والمجمع الزراعى ( انشاء جديد ) والذي تم الانتهاء من تنفيذ 40 % من اجمالي اعمال انشاؤه ويحتوي علي وحدة بيطرية وجمعية زراعية وارشاد زراعى ومخزن، وجه المحافظ بسرعة انجاز العمل بالمشروعات التنموية بمركز اسنا لافتا الي اهمية تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تعمل علي تنمية القري وتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث رافق المحافظ في جولته العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدي رئيس مركز إسنا والمهندس اسعد مصطفي منسق جهاز تعمير البحر الاحمر بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بمركز اسنا .



جولة المحافظ بأحد الملاعب بقرى اسنا



لقاء المحافظ مع اهالى مدينة اسنا