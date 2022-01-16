تكريم مسئول ذوي الهمم بشباب ورياضة الأقصر بعد حصد مراكز متقدمة بالإسكندرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

سلم صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، درع الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة، للكابتن جمال عبد الناصر مسئول ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك بعد المشاركة المميزة في مشروع "أنا أستطيع بشكل مختلف" والذي تم تنفيذه بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من 4/1/2022 حتى 9/1/2022.

وفى هذا الصدد حققت محافظة الأقصر الصم والذهني دمج بنين المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وحقق فريق الصم والذهني دمج بنات المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب مدير إدارة الرياضة والقائم بأعمال وكيل الرياضة بالمديرية.

كما استقبل صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أعضاء لجنة الإدارة العامة للموهبة بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة، وعبد الحليم السيد أخصائي رياضي بإدارة الموهبة، وأحمد صادق أخصائي رياضي بإدارة الموهبة، وذلك لمتابعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الأقصر، ومتابعة مركز الواعدين ومركز الناشئين وأبطال الواعدين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب مدير إدارة الرياضة بالمديرية والقائم بأعمال وكيل الرياضة، ومحمود صابر المشرف العام للمشروع بالأقصر.

وكان قد افتتح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، الملعب الخماسي المنجل نجيل صناعي لمركز شباب باويل التابع لإدارة شباب إسنا، وأكد أن مثل هذه الملاعب تساهم في استقطاب الموهبين كروياً والشباب لمراكز الشباب، كما تساهم في تنمية موارد مراكز الشباب، كما شدد على أن الملعب الخماسى المنجل الجديد بمركز شباب باويل التابع لإدارة شباب إسنا واحد من الملاعب التى تم طرحها من قبل وزارة الشباب والرياضة، وذلك لزيادة إيرادات مراكز الشباب واستغلال هذه الموارد المالية في تنمية أنشطة أخرى داخل مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لجعل تلك المراكز تسهم في بناء الشباب من الناحية الروحية والبدنية وصناعة تساهم في دعم الاقتصاد.



تكريم مسئول ذوي الهمم بشباب ورياضة الأقصر (1)



تكريم مسئول ذوي الهمم بشباب ورياضة الأقصر (2)