اليوم السابع
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تشغيل محطة مياه والانتهاء من بناء سد جديد بمناطق نخل فى وسط سيناء

الأحد، 16 يناير 2022 08:00 ص
تشغيل محطة مياه والانتهاء من بناء سد جديد بمناطق نخل فى وسط سيناء تشغيل المياه بالقرية
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأ فى مناطق نخل بوسط سيناء تشغيل محطة مياه والانتهاء من بناء سد جديد لحفظ مياه السيول وحجزها، وقال محسن سالم محمد ، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء لـ" اليوم السابع"، إنه يتواصل تقديم الخدمات العاجلة للمواطنين أبناء قرى ومدينة نخل بوسط سيناء، لافتا إلى أن أخر ما تم تشغيل محطة مياه قرية الكنتلا، والتى تعمل على علي بئر المياه الجوفي  بعد إصلاحه وتقوم بتغذية القرى والتجمعات المحيطة بها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء سد ام البارد  بمنطقة التمد بوسط سيناء بمركز نخل لتخزين 3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار بتكلفة 17 مليون جنيه بارتفاع7 أمتاروعرض 250 مترا.

وقال رئيس مركز ومدينة نخل ، إنه يجري متابعة يومية لأنتظام العمل بمختلف المصالح الحكومية والوحدات المحلية بالقرى والمدينة ، لافتا إلى أنه تم زيارة ميدانية لمستشفى مدينة نخل ، وتفقد سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمدينة نخل والقرى المجاورة، وتم مراجعة العمل بثلاجات حفظ الأطعمة والاطلاع علي صلاحياتها، والاستماع لشكاوي العاملين بالمستشفي، كما قام بزيارة مفاجئة للوحدات الصحية والمحلية بقري التمد والكنتلا بمركز نخل لمتابعة سير وانتظام العمل وتم إحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق.


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