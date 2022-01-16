تدريب الرياضيين بمشروع ذوى القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إستمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومى لذوى القدرات والهمم فى رياضات ( تنس الطاولة - ألعاب القوى ، رفع الأثقال ) بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة وعلى أيدى مدربين متخصصين، لافتاً إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد بين اللاعبين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تولى إهتماماً كبيراً بذوى القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم فى المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياه ، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء وإستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية .

من جانبه، أشاد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية، التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادى المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوى الهمم من المشاركة فى كافة الانشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التى يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات وإستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادى ورفع مستوى المعيشة.