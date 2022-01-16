تحرير 32 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع و الاستغلال.

أسفرت الحملة عن ضبط 32 مخالفة تموينية متنوعة منها11 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 10 عدم الإعلان عن الأسعار، 2 محل بدون ترخيص، 4 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن،3 موزع غاز بدون كارنية إثبات شخصية،3 عدم اعلان عن مخزن، وجارى تحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة لمنع الاستغلال.