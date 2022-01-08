اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 34 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط

السبت، 08 يناير 2022 11:25 ص
تحرير 34 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط حملة تموينية - أرشيفية
دمياط ــ معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال.

وأسفرت الحملة عن ضبط 34 مخالفة تموينية متنوعة، منها: 7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن الأسعار، 2 محل بدون ترخيص، 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، موزع غاز بدون كارنيه إثبات شخصية.

جارى تحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة لمنع الاستغلال.

 

 


دمياط

اخبار دمياط

تموين دمياط

اخبار التموين

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة