تجديد حبس فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى الحضرى وآخرين في الشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة 6 أكتوبر، حبس فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، وآخرين بمدينة الشيخ زايد 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان أشرف عبد العزيز محامي عصام الحضري مدرس حراس منتخب مصر لكرة القدم وأسرته، أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عاري تماماً من الصحة.

وأكد عبد العزيز أن شدوى عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.