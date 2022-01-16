اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بقصد الاتجار بالإسكندرية

الأحد، 16 يناير 2022 02:16 م
تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بقصد الاتجار بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
 
تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 

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اللواء محمود ابو عمره

مدير امن الاسكندرية

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