اليوم السابع
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تجديد حبس شاب قتل والده خنقا فى المنوفية بسبب معاملته السيئة له

الأحد، 16 يناير 2022 11:20 ص
تجديد حبس شاب قتل والده خنقا فى المنوفية بسبب معاملته السيئة له حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية،تجديد حبس شاب قتل والده خنقا ببطانية، داخل منزله بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب معاملة والده السيئة له ، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية من القبض على شاب متهم بقتل والده المحامي في مدينة شبين الكوم ، خنقا بسبب خلافات بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث بالمنوفية، يفيد بمصرع محامي داخل منزله، وتبين وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وفق التحقيقات الأولية التي أشارت إلى قيام نجل المجني عليه بقتله خنقا، بسبب خلافات بينهما، على تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. مدير أمن المنوفية، القبض على شاب قتل والده، شبين الكوم


مدير أمن المنوفية

القبض على شاب قتل والده

شبين الكوم

مدير امن المنوفية

قاتله والدته

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