تايلاند تعلن عن أول حالة وفاة بسبب متغير أوميكرون

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن المسئول الصحي قوله: "حالة الوفاة لامرأة تبلغ من العمر 86 عامًا من مقاطعة سونجكلا الجنوبية، وكانت المُسنة طريحة الفراش ومريضة بمرض الزهايمر".

وأضاف أن الوفيات الناتجة عن أوميكرون متوقعة الحدوث، حيث أبلغت البلاد حتى الآن عن أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بأوميكرون، مضيفًا أنه رغم ذلك لن تحتاج تايلاند إلى مزيد من إجراءات الاحتواء.

وكانت تايلاند قد اكتشفت أول حالة إصابة بأوميكرون الشهر الماضي مما أدى إلى إعادة الحجر الصحي الإلزامي للزوار الأجانب.

وبعد أن أبلغت تايلاند عن 8077 إصابة جديدة وتسع وفيات اليوم الأحد وحده، ارتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 2.3 مليون حالة إصابة ونحو 22 ألف حالة وفاة منذ بدء الوباء في عام 2020.

وتلقى حوالي 66 في المئة من بين 72 مليون نسمة يعيشون في البلاد جرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، كما تلقى حوالي 14.9 في المئة جرعات معززة.