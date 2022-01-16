تايلاند تعتقل 101 شخص من ميانمار لدخولهم بشكل غير قانونى

ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن الشرطة القول إن قوات تابعة لها ألقت القبض على 43 شخصا لدخولهم بشكل غير قانوني إلى منطقة موانج بالقرب من قرية هواي نام خاو الحدودية، مؤكدة أنه من المقرر ترحيلهم بعد الخضوع لإجراءات قانونية.

وأضافت أنها ألقت القبض أيضا على 33 مواطنا من ميانمار لدخولهم بشكل غير قانوني إلى منطقتي ساي يوك وسانغكلا بوري على الحدود الغربية بواسطة دوريات من فرقة سوراسي الخاصة أثناء اختبائهم في الأدغال بالقرب من قرية نونج بلا دوك في تامبون سي مونجكول، مشيرة إلى أن دورية من فوج الفرسان الرابع التابع لقوة فا موانج اعتقلت 25 مواطنا ميانماريا في منطقة فانج لدخولهم بشكل غير قانوني، وقد تم تسليمهم إلى شرطة فانغ لإجراءات قانونية بانتظار ترحيلهم.