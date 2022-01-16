بعد فتح باب التقدم.. تعرف على البرامج الدراسية المقدمة بجامعة الملك سلمان

كتب محمد صبحى

بدأت الجامعات الأهلية المصرية (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) اليوم الثلاثاء ، فتح باب التقديم لعدد من البرامج الدراسية المتميزة، وذلك خلال الفترة من 11 - 22 يناير 2022، للالتحاق بالدراسة بالجامعات الأهلية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية في العام الأكاديمي 2020 -2021 والعام السابق له 2019 - 2020 طبقا لمعايير التقديم والحدود الدنيا للمجموع الاعتباري.

وفيما يلى ينشر اليوم السابع قائمة البرامج المفتوحة للالتحاق بها بجامعة الملك سلمان الدولية ،و برامجها حيث تشمل:

(برنامج العمارة الداخلية، برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة، العمارة، هندسة الميكاترونيات، إدارة الفنادق والمنتجعات، المحاسبة ونظم المعلومات، علوم التمريض(تمريض رعاية الحالات الحرجة- تمريض القبالة- تمريض المسنين)، برنامج الطب البيطري، برنامج دكتور الصيدلة، الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية(الزراعات الصحراوية الحديثة- زراعة النباتات الطبية والعطرية).