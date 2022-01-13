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استمرار فتح باب التقدم للجامعات الأهلية حتى 22 يناير

الخميس، 13 يناير 2022 09:00 ص
استمرار فتح باب التقدم للجامعات الأهلية حتى 22 يناير وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تواصل الجامعات الأهلية المصرية (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، فتح باب التقديم لعدد من البرامج الدراسية المتميزة، وذلك خلال الفترة من 11 - 22  يناير 2022، للالتحاق بالدراسة بالجامعات الأهلية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية في العام الأكاديمي 2020 -2021 والعام السابق له 2019 - 2020 طبقا لمعايير التقديم والحدود الدنيا للمجموع الاعتباري.
 
وكانت الجامعات الأهلية أوضحت أنه يحق لكل طالب استوفى شروط التقديم ولم يتقدم في الفصل الدراسي السابق أو لم يسبق له دخول امتحانات القدرات المعرفية الخاصة بالجامعات الأهلية أن يتقدم لأي من البرامج المفتوحة، حيث سيتم عقد اختبارات القدرات المعرفية واختبار التفكير النقدي اعتبارا من 24 يناير 2022. 
 
وأكدت الجامعات الأهلية أنه بالنسبة للطلاب الذين أدوا الاختبارات من قبل خلال الفصل الدراسي السابق ولم يتم قيدهم بأي من الجامعات الأهلية (وذلك سواء لاستنفاذ الرغبات أو لعدم تقدم الطالب بأوراقه للقيد بالجامعة)، فيحق لهم التقدم برغبات جديدة في البرامج المفتوحة بشرط حصولهم على الحد الأدنى للمجموع الاعتباري للبرامج المتقدمين لها، ولن يتم إعادة اختبارهم.
 
وأشارت إلى أن الطلاب المقيدين بالفعل في أحد برامج الجامعات الأهلية وبدأوا الدراسة بها هذا العام غير مسموح لهم بالتقديم.

الجامعات الأهلية

الفصل الدراسى الثانى

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