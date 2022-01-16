انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، إنطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية والملحقين بالبرنامج التأهيلي على الشهادة الإعدادية، وذلك للعام الدراسى 2021/2022، وتم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلبة والطالبات خلال الامتحانات.

ومن جانبه تابع الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، برفقة فضيلة الشيخ جمال سليمان الوكيل الشرعى والعربى بالمنطقة، وأحمد عبادى الوكيل الثقافى للمنطقة، سير أعمال الامتحانات باللجان وإطمأن على تطبيق كافة الإجراءات حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، وكذلك مستوى الإمتحان وحضور الطلاب وذلك من خلال غرفة العمليات المعدة لمتابعة سير الامتحانات بالمنطقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على أنه يؤدى 3119 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنطقة الإمتحان في مادتي (الفقة - واللغة العربية ورقة أولى - النحو - والصرف)، حيث بلغ عدد مقار اللجان المعدة لذلك 30 مقراً على مستوى المنطقة، بينما يؤدى 2215 تلميذ وتلميذة بالشهادة الإبتدائية بالمنطقة الإمتحان في مادة (القرآن الكريم) وبلغ عدد مقرات اللجان 40 مقراً على مستوى المنطقة، وسوف يؤدى 133 طالبا وطالبة والملحقين بالبرنامج التأهيلي على الشهادة الاعدادية الامتحان فى مادة ( الفقه ) .

وكان قد اجتمع الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بعدد من مديري المراحل التعليمية والامتحانات، ومديري الإدارات التعليمية، وذلك فى إطار الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021/2022، لمراحل النقل الثلاث "الإبتدائية، والإعدادية، والثانوية"، وكذلك إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية والبرنامج التأهيلى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على مدى جاهزية الإدارات والمعاهد استعدادا لبدء امتحانات النقل لجميع المراحل وكذا الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإبتدائى بداية من اليوم السبت المقبل الموافق 8 يناير 2022/1/8 م وتنتهى فى 13 يناير، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الاحد 16 يناير وتنتهى يوم السبت 22 يناير الجاري، أما إمتحانات مرحلة النقل الإعدادية فتبدأ اليوم السبت 8 يناير وتنتهى يوم الخميس 13 يناير الجارى، والشهادة الإعدادية والملحقين بالبرنامج التأهيلى الشهادة الإعدادية، والتى سوف تبدأ يوم السبت 16 يناير وتنتهى يوم الأحد 23 يناير الجارى، بينما تقام امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمى فى الفترة من 24 يناير وحتى 3 فبراير المقبل.