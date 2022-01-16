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انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 9

الأحد، 16 يناير 2022 08:00 ص
انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 9 أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، باردا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات، والإسكندرية العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجات. 
 

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