المغرب: تلقى أكثر من 6 ألاف شخص الجرعة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 6222 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثالثة في البلاد 3 ملايين و 786 ألفا و 619 شخصا.



وذكرت الوزارة المغربية - في بيان لها اليوم الأحد - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و 612 ألفا و 973 شخصا.. مشيرة إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 23 مليونا و 8 ألاف و 669 شخصا.



وكانت المغرب قد تسلمت أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي حتى الآن.