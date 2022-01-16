اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المغرب: تلقى أكثر من 6 ألاف شخص الجرعة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 16 يناير 2022 10:10 م
المغرب: تلقى أكثر من 6 ألاف شخص الجرعة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة كورونا فى المغرب - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 6222 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثالثة في البلاد 3 ملايين و 786 ألفا و 619 شخصا.


وذكرت الوزارة المغربية - في بيان لها اليوم الأحد - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و 612 ألفا و 973 شخصا.. مشيرة إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 23 مليونا و 8 ألاف و 669 شخصا.


وكانت المغرب قد تسلمت أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي حتى الآن.


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