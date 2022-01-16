اللواء رأفت الشرقاوي: الشرطة نجحت في تفكيك البؤر الإجرامية بالجمهورية الجديدة

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جهاز الشرطة فى البلاد من أقدم أنظمة الشرطة فى العالم، وعلى مدى كافة العصور، وهو جهاز وطنى يحافظ على النظام والأمن ويحمي الأرواح والأعراض والأموال والآداب، وله هدفان، منع الجريمة أولا باعتبارها وسيلة بث الطمأنينة لدى المواطنين، والثانى ضبط مرتكبيها حال وقوعها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم.

وأضاف "الشرقاوي"، في تصريحات لليوم السابع إن جهاز الشرطة تطور بشكل سريع، منذ العصر الفرعونى، حيث يعد أول من ساهم في إنشاء الشرطة لحراسة فرعون البلاد وحماية اعمال توزيع مياة النيل بين المصريين بشكل عادل والمحافظة على مؤسسات الدولة وحماية مقابر الفراعين التى تحتوى على كثير من الكنوز، ثم تطور الجهاز وصولاً لشرطة عصرية في الجمهورية الجديدة.

وأوضح "الشرقاوي" أن الشرطة في الجمهورية الجديدة، نجحت في القضاء على الجريمة الجنائية والحد منها، وتفكيك البؤر الاجرامية، من خلال الحملات الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، لاستهداف تجار السلاح والمخدرات، حيث ساهمت في تحقيق أعلى معدلات الضبط.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ـ وفقا للشرقاوي ـ حيث قضت الشرطة على تجارة المخدرات ونجحت في تنفيذ الأحكام، لا سيما التي أوشكت على الانتهاء، مما ساهم في تحقيق الردع السريع بين المواطنين، وتقليص عدد الحوادث في البلاد.

وأشار "الشرقاوي" إلى أن الشرطة في الجمهورية الجديدة، تحفظ الأمن وتخلق أجواء آمنة للمواطنين، وساهمت في خلق حالة من الهدوء الأمني، الأمر الذي ساهم في إقامة المشروعات والإنجازات ودوران عجلة الإنتاج بشكل كبير.