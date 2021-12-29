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58 فرصة عمل.. تعرف على شروط التقدم لوظائف أول طلب استقدام عمالة لليبيا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:27 ص
58 فرصة عمل.. تعرف على شروط التقدم لوظائف أول طلب استقدام عمالة لليبيا موقع الوزارة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة، تسجيل وزارة العمل الليبية أول طلب لاستقدام العمالة المصرية للعمل بطرابلس، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين الدولتين، وتضمنت 58 فرصة عمل فى ليبيا على 16 مهنة في المجال الطبى.
 
وتضمنت الوظائف،: أخصائى عظام، جراحة عظام، وأثنين أخصائي أشعة تشخيصية ، وأثنين أخصائي عيون ،  وأثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة (دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.
 
ويشترط للتقديم على هذه الوظائف:
1- أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة.
2- السن من 40 إلى 60  سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من  37 إلى 55 سنة.
 
وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أنه على الراغبين في تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول على موقع الوزارة،  ثم اختيار فرص عمل بالخارج وإدخال بياناتهم.

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