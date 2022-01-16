العراق يبحث مع ليتوانيا سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على الحدود الأوروبية

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بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية ليتوانيا كاربيلوس لاندسبيرك الذي يزور بغداد حاليا، سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الكاظمي استقبل اليوم لاندسبيرك والوفد المرافق له، وبحثا سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية.



كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتوطيد التعاون المشترك مع عموم دول الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة.



وأعرب الكاظمي عن تطلع العراق لبناء "أفضل العلاقات" مع ليتوانيا؛ لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من "قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال".



كما أفاد البيان أن اللقاء بحث كذلك "أوجه التعاون في المجالات المختلفة؛ وعلى رأسها الجانب الأمني، وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" بجانب "تطوير التعاون في قطاع التعليم والبناء المؤسساتي".



وناقش الجانبان "الأوضاع الإقليمية والدولية"، حيث أكد الكاظمي "إيمان العراق بضرورة اعتماد الحوار والحلول السلمية لحل النزاعات، وأنه ماض في هذا النهج".



من جهته، أشار وزير الخارجية الليتواني إلى تطلع بلاده لرفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ووجه دعوة رسمية للكاظمي لزيارة ليتوانيا، وفقا للبيان.



وأعرب لاندسبيرك عن امتنان حكومته "للخطوات التي اتخذها العراق لمعالجة تحدي الهجرة غير الشرعية"، لافتا الى أنها كانت "مثالا يحتذى به" في معالجة مثل هذه الأزمات.



كما أكد "استعداد ليتوانيا للبحث جديا في آليات تسهيل دخول العراقيين إليها عبر التنسيق المشترك مع السلطات العراقية المختصة، وكذلك العمل على معالجة معوقات استئناف الرحلات المباشرة للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا".