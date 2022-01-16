العثور على جثة مُسن متحللة داخل ميناء الصيد فى بورسعيد

وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وكان عثر الأهالي على جثة شاب، في منطقة محطة معالجة بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد .

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من قسم شرطة الجنوب بالعثور على جثة شاب يدعى "إبراهيم محمد إبراهيم عوض الله" - 18 سنة.

وجارى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحياة ببورفؤاد تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويكثف رجال مباحث مديرية أمن بورسعيد، تحرياتهم حول الواقعة والوقوف على ملابساتها والسبب وراء مصرع الشاب.