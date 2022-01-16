السيطرة على حريق بسوبر ماركت فى الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق نشب داخل سوبر ماركت بشارع الانبابى التابع لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق داخل سوبر ماركت بشارع الانبابى دائرة قسم ثان طنطا، على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.