السيطرة على حريق نشب داخل مصنع فحم بأكتوبر دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع فحم بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، اشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع فحم بالمنطقة الصناعية، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.