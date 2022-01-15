السيطرة على حريق نشب داخل مصنع فحم بأكتوبر دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع فحم بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، دون وقوع إصابات.
البداية كانت بتلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، اشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع فحم بالمنطقة الصناعية، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.
واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.
2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.
9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.
11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة