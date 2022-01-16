السمك المبطرخ عشق البورسعيدية.. والفوارغ بتتعمل مقلى وسنجارى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

ينتشر السمك المبطرخ في سوق السمك الحضاري الجديد ببورسعيد، ويصاحبها انتشار سمك البوري "الفوارغ" والتي بدأ سعرها من 25 جنيها للكيلو ووصل حتى 40 جنيها، وكذلك البطارخ وتسويتها بشتى أنواعها.

ومن جانبه قال أحد بائعي الأسماك ببورسعيد، إن موسم البطارخ يبدأ من شهر سبتمبر الماضي ويستمر حتى يناير الجارى.

وأشار البائع، إلي أن هذه الفترة من كل عام هي ذروة وجود البطارخ التي تشتهر بها بورسعيد كمحافظة ساحلية.

الفوارغ

"الفوارغ".. كلمة لن يفهمها إلا البورسعيدية خاصة مع موسم البطارخ حيث يتم تفريغ الأسماك من البطارخ ووضعها بأسعار مخفضة عن سعر المبطرخ منها.

وأوضح صاحب محل لتسوية الأسماك، أنه يتم تسوية الفوارغ بأشكال كثيرة منها القلي والسنجاري والزيت والليمون وغيرها من كافة أشكال التسوية.

وأضاف، أن سهر الفوارغ يبدأ من 25 جنيها لذات الحجم الصغير، ويصل على حسب حجمه إلى 40 جنيه للكيلو الواحد.

البطارخ

تُستخرج البطارخ من الأسماك في الموسم الخاص بها والذي يستمر لمدة 4 أشهر يعلو سعر السمك في بداية الموسم وآخر وتنخفض الأسعار ذروة الموسم خلال آخر شهر نوفمبر وبداية ديسمبر.

ومن جانبه قال أحد بائعي البطارخ، أن سعر الكيلو يبدأ سعر الكيلو فيها من 350 جنيها وتصل إلى 600 على حسب الحجم ونوع السمك إذا كان مزارع أو بلدي، فلكل نوع له طريقته الخاصة في التعامل والتسوية والتقديم للزبائن.

ومن جانبه قال أحد الطباخين، إنه يتم تجهيز البطارخ بأشكال مختلفة، فيتم تسويها كطاجن وأحيانا مشوية داخل الفرن على حسب طلب الزبائن.

وأضاف، أنه أيضاً يتم دمج البطارخ مع شوربة السي فود "البحريات"، بجانب وجود شوربة البطارخ التي يعجب بها الكثيرين من أهالي بورسعيد وزوار سوق الأسماك ببورسعيد.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



أسماك-بورسعيد-اليوم-السبت



البربوني-في-بورسعيد_1



البطارخ-في-بورسعيد-اليوم



البوري-في-بورسعيد



الجمبري-الأحمر-والسيبيا



الدنيس-في-بورسعيد_1



السمك-الطازج-ببورسعيد



السمك-لسه-مبطرخ



السييبيا-في-بورسعيد



اللوت-في-بورسعيد



المبطرخ-في-بورسعيد



بياع-سمك-صاحب-محل-تسوية



جانب-من-الأسماك-في-بورسعيد



جانب-من-السمك-المبطرخ



شبار-بورسعيد