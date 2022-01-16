اليوم السابع
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الجلد الباهت قد يكون علامة على سرطان الأمعاء

الأحد، 16 يناير 2022 10:00 ص
الجلد الباهت قد يكون علامة على سرطان الأمعاء شحوب الجلد وسرطان الأمعاء
كتبت فاطمة خليل

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يمكن أن يكون لسرطان الأمعاء عدد من العلامات، ومن بينها شحوب الجلد، هذا لأن سرطان الأمعاء يمكن أن يسبب فقر الدم بسبب نقص الحديد في الجسم، ما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب دون سبب واضح وقد يتسبب أيضًا في شحوب بشرتك، بحسب ما ذكر موقع "ديلي إكسبريس".

وبحسب جمعية سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة فإن سرطان الأمعاء قابل للعلاج والشفاء "خاصة إذا تم تشخيصه مبكرًا، حيث تنخفض معدلات البقاء على قيد الحياة مع تطور المرض، لذلك تقول"التشخيص المبكر ينقذ الأرواح".

وقالت سونيا خان، كبيرة الصيادلة في ميديسين دايركت: "سرطان الأمعاء يمكن أن يسبب التعب للعديد من الأشخاص الذين يعانون منه.

وأضافت" أن شحوب البشرة قد يكون علامة على سرطان الأمعاء، فإذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ولم يكن لديك تفسير لسبب حدوثها، فعليك التحدث إلى طبيبك."

وقالت جمعية سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة إن سرطان الأمعاء قد يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم، مما قد يسبب فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء) فإذا كنت تعاني من فقر الدم فمن المحتمل أن تشعر بالتعب الشديد وقد تبدو بشرتك شاحبة علاوة على ذلك، قد تجد أيضًا أنك تعاني من ألم أو ورم.

قد يكون لديك ألم أو ورم في منطقة المعدة (البطن) أو ممر الظهر، لذا راجع طبيبك إذا لم تختف هذه الأعراض أو إذا كانت تؤثر على طريقة نومك أو تناول الطعام.

في كل من الرجال والنساء ، يمكن أن تشمل الأعراض وجود دم في برازك أو تغيير في عادة الأمعاء الطبيعية قد يكون هذا برازًا أكثر مرونة، أو الإسهال ، أو الإمساك.

تشمل العلامات أيضًا كتلة يمكن أن يشعر بها طبيبك في ظهرك أو بطنك ، أو الشعور بالحاجة إلى إجهاد الظهر، كما لو كنت بحاجة إلى التبرز، حتى بعد فتح أمعائك.


شحوب الجلد وسرطان الأمعاء

سرطان الأمعاء

اعراض سرطان الامعاء على الجلد

اعراض سرطان الامعاء

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