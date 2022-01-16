التعليم تعلن ضوابط وضع أسئلة الامتحان الورقى لأولى وثانية ثانوى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وضع أسئلة الامتحانات الورقية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى على النحو التالى:

ـ الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى أعدت من قبل المركز القومى للامتحانات بالنسبة للطلاب النظاميين والخدمات وأيضا مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب المنازل.

ـ التأكيد على ألا يضع المعلم الامتحان للصف الذى يدرس له هذا العام.

ـ يتم وضـع الامتحانات على مستوى المدارس، مـن خـلال تكليف من الموجـه الأول لمدرسى المواد الدراسية لكل مدرسة على حدة.

ـ يتم تصميم الورقة الامتحانيـة بحيث يـؤدى الطالب الامتحـان فـى نفس الورقة ويخصص جزء من الورقة علـى صـورة سلبس يتم نزعـه قبـل التصحيح للحفاظ على السرية.

ـ يتم تصوير الامتحانات داخـل الإدارة التعليمية أو داخل المدرسة وذلك مـن خـلال لجنـة تشـكل مـن قبـل مـدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن سرية هذه الامتحانات.

ـ يتم تشكيل لجنـة نظـام ومراقيـة داخـل كـل مـدرسـة لاتمام عمليـة سيــر الامتحان، للحفاظ على سرية إجراء الامتحان حتى إعلان النتيجة.

ـ تشكل لجنـة مـن معلمـى المـواد لتقدير أوراق الإجابـة لكـل مدرسة تحت اشــراف الموجه الأول بالإدارة التعليميـة علـى أن تـعلـن نـتـاج الطلاب فـى صـورة تقديرات كما ورد بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة ٢٠٢٢.

ـ لمـدير الإدارة التعليميـة اتخاذ مـا يلـزم مـن اجـراءات فى ضوء القواعد المنظمـة مع مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحفظ على الصحة العامة.