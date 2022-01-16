اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 12:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعلن ضوابط وضع أسئلة الامتحان الورقى لأولى وثانية ثانوى

الأحد، 16 يناير 2022 10:54 م
التعليم تعلن ضوابط وضع أسئلة الامتحان الورقى لأولى وثانية ثانوى وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وضع أسئلة الامتحانات الورقية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى على النحو التالى:

ـ الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى أعدت من قبل المركز القومى للامتحانات بالنسبة للطلاب النظاميين والخدمات وأيضا مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب المنازل.

ـ التأكيد على ألا يضع المعلم الامتحان للصف الذى يدرس له هذا العام.

ـ يتم وضـع الامتحانات على مستوى المدارس، مـن خـلال تكليف من الموجـه الأول لمدرسى المواد الدراسية لكل مدرسة على حدة.

ـ يتم تصميم الورقة الامتحانيـة بحيث يـؤدى الطالب الامتحـان فـى نفس الورقة ويخصص جزء من الورقة علـى صـورة سلبس يتم نزعـه قبـل التصحيح للحفاظ على السرية.

 ـ يتم تصوير الامتحانات داخـل الإدارة التعليمية أو داخل المدرسة وذلك مـن خـلال لجنـة تشـكل مـن قبـل مـدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن سرية هذه الامتحانات. 

ـ يتم تشكيل لجنـة نظـام ومراقيـة داخـل كـل مـدرسـة لاتمام عمليـة سيــر الامتحان، للحفاظ على سرية إجراء الامتحان حتى إعلان النتيجة. 

ـ تشكل لجنـة مـن معلمـى المـواد لتقدير أوراق الإجابـة لكـل مدرسة تحت اشــراف الموجه الأول بالإدارة التعليميـة علـى أن تـعلـن نـتـاج الطلاب فـى صـورة تقديرات كما ورد بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة ٢٠٢٢.

ـ لمـدير الإدارة التعليميـة اتخاذ مـا يلـزم مـن اجـراءات فى ضوء القواعد المنظمـة مع مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحفظ على الصحة العامة.

 


التربية والتعليم

ضوابط وضع الأسئلة

ضوابط امتحانات أولى ثانوى

الثانوى العام

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: أسئلة امتحان أولى وثانية ثانوى هدفها تدريب الطلاب للثانوية العامة

الأحد، 16 يناير 2022 03:00 ص

لايف.. قرارات عاجلة لوزير التعليم.. 20 سؤالا وجوابا بامتحان الثانوى العام

السبت، 15 يناير 2022 08:16 ص

20 سؤالا وجوابا عن امتحان الثانوى العام للترم الأول بعد إلغاء الاختبار الإلكترونى.. فيديو

السبت، 15 يناير 2022 05:50 ص

التعليم: امتحان تجريبى إلكترونى للثانوى العام الترم الثانى لتدريب الطلاب

السبت، 15 يناير 2022 05:13 ص

التعليم تكشف أسباب عقد امتحانات الثانوى العام ورقيا وليست إلكترونية

السبت، 15 يناير 2022 04:59 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة