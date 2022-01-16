التضامن: تعاملنا مع 3800 حالة من أطفال وكبار بلا مأوى خلال 2021

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة توفر آلية التدخل السريع التى تجوب شوارع القاهرة وكافة المحافظات من خلال 17 سيارة بلاضافة إلى 3 سيارات لأطفال وكبار بلا مأوى، يتم التعامل خلالها الأطفال والكبار المتواجدين فى الشارع، وتابعت:"يعنى خلال شهر ديسمبر تعاملنا مع 292 حالة وخلال سنة 2021 تعاملنا مع ما يقرب من 3800 حالة".

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن الحالات تتنوع ما بين التى اعتادت التسول فى الشارع أو حالات أطفال أو كبار يعانون من بعض الأمراض النفسية،أو اختلالات عقلية، وتابعت:" منهم من يرفضون الذهاب إلى المؤسسات ولكن يتم التعامل معهم بأكثر من طريقة ويتم جذبهم إلى السيارات التى يتوافر بها كافة وسائل الرعاية حتى يتم إدخاله دار رعاية".

وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة لديها 40 مؤسسة للأطفال والكبار بلا مأوى يتم توفير كل ما يلزم بها لرعاية من بها ويتم التعاون مع بعض الوزارات فيما يتعلق بأمور الصحة وغيرها وتابعت:" وفى حال وجود حالات تتعمد التسول يتم التعاون مع وزارة الداخلية..وفى حال وجود حاجة لبعض الأدوية يتم التنسيق مع وزارة الصحة".

وفى سياق آخر قالت وزيرة التضامن، أن الدولة تولى أهمية قصوى بتوفير حياة لائقة للمصريين وتعامل على احترام حقوقه الإنسانية، كما تؤمن بدور المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع ولذلك جعلت عام 2022 عام المجتمع المدنى، وتابعت:"لدينا آمال وطموحات هذا العام أكاديمية للمجتمع المدنى من أجل تطوير قدرات الجمعيات متوسطة المستوى والصغيرة وآليات مكافحة الفساد".

وتابعت "نيفين القباج":"أكثر من 35 ألف جمعية سجلوا لتوفيق أوضاعهم من إجمالى 50 ألف جمعية عاملة بمصر، لافتة إلى أن الوزارة ستمدد عملية تقنين الأوضاع لضم أكبر عدد ممكن من الجمعيات التى تريد تقنين أوضاعها..أن شاء الله عام 2022 يشهد نهضة للمجتمع المدنى وننتظر منه القيام بدور كبير..أنا واثقة فى المجتمع المدنى وأن دوره سيتعاظم كل عام عما قبله".