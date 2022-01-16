التصديق على حالات تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء_ ياسر عامر

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 20 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة شرم الشيخ ، " نموذج 10" بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وذلك فى إطار استكمال التصديق على قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، ووجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.